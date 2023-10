Augmentation de prix des produits: Mor Gassama, économiste, donne les raisons

Mercredi 25 Octobre 2023

On constate que les périodes de guerre ont tendance à avoir des impacts sur le plan économique dans plusieurs pays. C'est le cas de l'augmentation de certains prix des produits, notamment le pétrole et le gaz. L'économiste Mor Gassama nous explique les raisons de ce phénomène. Selon lui, le conflit actuel entre Israël et la Palestine, pourrait aggraver le problème de l'inflation, et la seule solution qui permettrait de ne plus être affecté par ce genre de situation, serait d'atteindre l'autonomie alimentaire.