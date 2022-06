Augmentation du prix de l'essence Super : Il faut arrêter la manipulation (Par Birame Sow)

"Loussi yonou syndicats des transporteurs ci augmentation supercarburant".



Le gasoil reste à 655 FCfa le litre.



Pour ceux qui comparent le Sénégal au Mali, je vous signale que le litre de Gasoil coûte 760 FCfa au Mali alors qu'au Sénégal, il est à 655 FCfa, soit une différence de 105 FCfa. Savez-vous que si on appliquait la vérité des prix, le gasoil à plus de 1000 FCfa et le supercarburant à près de 1500 FCfa.



Savez-vous qu'au Sénégal le gaz butane est à zéro taxe ( Tva nulle et droits de Douanes 1%) et pourtant, l'Etat continue de supporter le différentiel, exemple la bouteille de 6 Kg de GPL actuellement à 2885 FCfa devrait coûter près de 4500 FCfa, si on appliquait la vérité.



Question : Un Etat peut il subventionner tous les produits de consommation ? Quel doit être le rôle du consommateur ? Quel soit être le comportement du consommateur face à la situation mondiale actuelle ?



Il faut donner les bonnes réponses et arrêter la manipulation, juste pour chercher à se faire un gain politique, tout en sachant que l'Etat fait énormément d'efforts pour soutenir les consommateurs. Toujours rester dans la vérité, avec la vérité.











Birame Sow

Spécialiste Régulation des hydrocarbures