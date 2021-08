Réélu récemment à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour un mandat de quatre ans, Me Augustin Senghor a profité de la publication de la liste des joueurs pour les matchs contre le Togo et le Congo, pour lancer un appel aux acteurs du football. « On ne va pas s’étendre là-dessus car […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/27/augustin-sengh...