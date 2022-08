Australie: scandale autour d'un «gouvernement fantôme» mis en place par Scott Morrison

Le Premier ministre australien actuel, Anthony Albanese, a promis ce lundi 15 août une enquête après des révélations sur son prédécesseur, Scott Morrison. Ce dernier s'était lui-même nommé en secret à plusieurs portefeuilles ministériels pendant la pandémie.



Le chef du gouvernement Anthony Albanese (travailliste) a accusé l'ancien Premier ministre conservateur Scott Morrison d'« activités de pacotille ». Ce dernier se serait autodésigné -quand il était à la tête du gouvernement- ministre de la Santé, des Finances et des Ressources, entre autres attributions, en parallèle des ministres existants, sans en informer ses collègues, le Parlement ou les électeurs.



Décrivant les faits comme « extraordinaires et sans précédent », M. Albanese a annoncé lundi qu'il avait sollicité un conseil juridique. « C'est une sorte d'activité de pacotille que nous tournerions en ridicule si elle se déroulait dans un pays non démocratique, a déclaré M. Albanese. Scott Morrison dirigeait un gouvernement fantôme. »