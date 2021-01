Auto-école et accidents de la route: Le trésorier de l'Ameeas accuse les chauffeurs expérimentés Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 19:01 | | 0 commentaire(s)| Aujourd'hui, les auto-écoles pullulent dans la capitale et pour certains, il y a trop de laisser-aller avec ces dernières, c'est pourquoi selon eux, il y a beaucoup d'accidents de la circulation. Des propos que ceux qui sont dans ce secteur, réfutent. Selon Mor Diagne, trésorier de l'Amicale des moniteurs et employés d'auto-écoles du Sénégal ( Ameeas), sur 100 accidents, les 99% sont causés par des chauffeurs professionnels.





