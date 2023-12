Autonomisation: Des femmes africaines leaders primées pour leur engagement. Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Novembre 2023 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|

African woman leadership awards a organisé, ce samedi 25 novembre, à Dakar, une soirée de gala pour honorer les femmes qui se sont illustrées dans leurs activités respectives. Cette 3eme édition a été l’occasion pour les organisateurs de faire un plaidoyer pour le renforcement des capacités des femmes et des filles. African Woman Leadership Awards(Femmes […] African woman leadership awards a organisé, ce samedi 25 novembre, à Dakar, une soirée de gala pour honorer les femmes qui se sont illustrées dans leurs activités respectives. Cette 3eme édition a été l’occasion pour les organisateurs de faire un plaidoyer pour le renforcement des capacités des femmes et des filles. African Woman Leadership Awards(Femmes Africaines leaders) a célébré, ce samedi 25 novembre à Dakar, la troisieme édition du programme qui vise à gratifier, honorer les femmes africaines qui ont fait preuve de bravoure et de subtilité dans tous les secteurs d’activité où elles sont

présentes. Ainsi onze d’entre elles ont été primées. Parmi les lauréates, on peut distinguer la première dame Mariéme Faye Sall, Diouma Dieng Diakhaté, la conseillère Aissatou Cissé Ma Keita du groupe Takeyfa. Crée le 14 septembre 2017, au Sénégal, Awl a un objectif de renforcer la capacité́ des femmes et des filles pour une participation effective des sénégalaises dans la transformation de la société africaine. Avec l’aide des membres engagés qui prônent le slogan:« Une Femme,

Un Avenir ! ». Ce regroupement des femmes africaines leaders agit dans la formation et l’accompagnement des leaders, pour réduire le taux des femmes au foyer, encourager la solidarité entre femmes, lutter contre toutes formes de violences et participer pleinement à la vie sociale. Pour Madame Latifa Diallo Mbacké, Présidente de l’organisation Awl, cette soirée met en lumière les braves femmes africaines. Elle a par ailleurs magnifié le soutien du chef de l’État à travers les structures de financements et d’accompagnements mises en place par le gouvernement. Elle a aussi tenu à lancer un message pour plus d’accessibilité des autorités. Le ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, Birame Faye a réitéré son engagement à accompagner les femmes leaders qui se sont sur la bonne voie. Selon lui, elles ont compris que le développement de notre pays ne passera pas par les emplois salariés, mais plutôt, par l’entrepreneuriat, secteur dans lequel ces braves femmes continuent de s’illustrer.

