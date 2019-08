Autopsie d’Amar Mafatim Mbaye Thiam : Les résultats confirmerait la thèse d’un accident

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

Les causes du décès d’Amar Mafatim Mbaye Thiam viennent d’être révélées. L’autopsie réalisée sur son corps révèle que le défunt a subi un traumatisme cervico facial avec fractures multiples et une hémorragie interne et externe de grande abondance.



Les résultats de l’autopsie semblent confirmer la thèse de l’accident, dont certains évoquaient. Il a été dit lors de son décès que le défunt serait tombé de sa moto Jakarta.



Mais, une enquête serait ouverte pour déterminer les causes de l’accident pour rendre justice.



A retenir qu’Amar Mafatim Mbaye Thiam, père déjà de quatre enfants, a laissé sa veuve en état de grossesse avancée.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos