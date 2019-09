Autoroute Ila Touba : 3 morts dans un accident entre un gros porteur et un véhicule particulier

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019 à 13:32

Un véhicule de particulier a violemment heurté un gros porteur en stationnement ce mercredi, sur l’autoroute Ila Touba.



D’après la RFM, le bilan fait état de 3 morts et les corps ont été acheminés à l’hôpital de Diourbel.

