Autoroute « Ila Touba »: Un nouvel accident fait 3 morts

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Trois personnes ont été tuées dans un nouvel accident de voiture survenu ce mercredi sur l’autoroute Ila Touba. L’accident s’est produit entre Bambey et Diourbel et implique deux véhicules dont un camion, en stationnement sur la route. Les corps sans vie ont été évacués au niveau de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, selon la RFM.

Ce drame survient moins 24 heures après celui qui a coûté la vie à 9 personnes sur la route nationale N°2, près de Potou dans le département de Louga.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos