Autoroute à péage: Akhlou Brick victime d'un violent accident...

Les membres du groupe Akhlou Brick Paradise ont subi un choc sur l'autoroute à péage. Ils quittaient Dakar pour rejoindre Mbour.

.

Ainsi, un âne a engagé la route en direction du véhicule que conduisait Arafat vers 3h du matin. En voulant l'éviter, le conducteur a perdu le contrôle et la voiture a failli faire un tonneau. Plus de peur que de mal. Seule, la voiture a été endommagée.



Les deux Barhamiens s'en remettent à Dieu. Dayza qui conduisait une autre voiture, de considérer que leur santé “est plus importante que le bien matériel. Même si, le véhicule est carrément endommagé”. Leur véhicule, rappelle-t-on, est une Camaro rouge qui a dernièrement, fait couler beaucoup d’encre.