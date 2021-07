Autoroute à péage et Nationale 1: Un camion et un engin Caterpillar mettent Dakar sens dessus dessous Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 21:29 | | 0 commentaire(s)| Voir Dakar et ses autoroutes et mourir. Tel pourrait être le titre du film qu'on devrait jouer et surtout, avec ce qui s'est passé ce mardi 13 juillet 2021. Déjà qui "porte malheur "selon les superstitieux. Avec le camion qui s'est renversé ce matin avant de prendre feu, c'est au tour d'un tracteur "Caterpillar", cet engin qui bitume nos routes, de se renverser, lui aussi, au niveau de la Nationale 1, à la sortie du Croisement de Cambérène, pour attaquer le tronçon de la Patte d'Oie, au niveau de la passerelle qui relie les Maristes.





On aurait dit la fin du monde, l'apocalypse, des centaines de voitures coincées, des milliers de personnes qui se se sont résignées à marcher pour ne pas avoir à attendre davantage.



Les gendarmes à pied d'œuvre, ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais l'engin, avec un poids considérable, a cassé plusieurs fois les chaînes chargées de le transférer dans un camion. Que cela soit dans ce sens ou de l'autre pour rallier la banlieue ou emprunter le péage, c'était pareil. Aucun véhicule ou personne ne pouvait bouger, tout était immobile. Même les conducteurs de Jakarta, prompts à se faufiler dans le moindre espace, étaient obligés de ronger leur frein. "Bilaay, Dakar Tampi"! (Au nom de Dieu, Dakar va mal) !

