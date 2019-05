Autoroute à péage : un camion prend feu Encore une voiture qui prend feu sur l’autoroute à péage. Cette fois, il s’agit d’un camion qui s’est embrasé non loin de la sortie 9 de l’autoroute, dans le sens Dakar-Rufisque, rapporte "L’As". Le journal souligne que le feu a été rapidement maîtrisé et qu’il n’y pas eu de gros dégâts matériels ou de perte en vie humaine. Toutefois, le bouchon était monstre, juste après le poste de péage de Thiaroye jusqu’au lieu de l’accident.

