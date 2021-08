Aux États-Unis, plus de 65.000 doses de vaccins négligées en pleine explosion de Covid-19 Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 22:50 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les autorités sanitaires d’Alabama, aux États-Unis, ont reconnu que plus de 65.000 vaccins anti-Covid étaient périmés. Un incident d’autant plus «tragique» que cette région est très faiblement vaccinée et connaît une croissance exponentielle de nouvelles contaminations.Source : https://fr.sputniknews.com/amerique-nord/202108101...

