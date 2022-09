Aux États-Unis, un camion renverse sa cargaison de vibromasseurs et bloque l'autoroute Rédigé par leral.net le Samedi 17 Septembre 2022 à 21:10 | | 0 commentaire(s)|

Il y a des accidents que l'on remarque plus que d'autres. Celui qui s'est produit le 14 septembre dernier sur une autoroute américaine, près d'Oklahoma City, est de cette trempe-là. Ce jour-là une imposante semi-remorque s'est renversée, déversant dans sa chute sa précieuse cargaison. Son contenu? Des centaines de vibromasseurs.



La scène a même été en partie capturée par les chaînes Oklahoma 4 TV et News 9. De loin, on voit seulement les boîtes réparties un peu partout sur le sol, et le commentateur, légèrement surpris, ne semble pas vraiment en mesure d'en déchiffrer le contenu. Heureusement, les journalistes de Vice.com ont mené leur petite enquête (ça aurait été trop bête de passer à côté de ça).



En creusant, le média américain a réussi à clarifier cette drôle d'affaire: aucun doute, ce sont bien des godemichets et des vibromasseurs qui étaient transportés à l'arrière de ce semi-remorque. Un modèle rose se démarque particulièrement, dont certains exemplaires sont éparpillés sur la route, en dehors de leur boîte. Les journalistes ont même retrouvé –au cas où– son prix: 39,95 dollars (environ 40 euros). Pour accompagner ces sextoys, quelques tubes de lubrifiants se sont aussi fait la malle en douce.





L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais cela aurait été bien trop facile. La cargaison ne s'est pas simplement déversée: elle a littéralement bloqué l'une des bretelles de sortie de l'autoroute I-40 pendant plusieurs heures, le temps qu'une équipe vienne nettoyer le bazar. Heureusement, l'impressionnant accident n'a fait aucun blessé, ni côté conducteur, ni côté automobiliste. Thanks God (michet)!





