Avant le Grand Combat Modou Lo vs. Ama Baldé: Confiance et Fair Play dans le Camp de Modou LO Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2023 à 01:03 | | 0 commentaire(s)| À quelques jours du combat tant attendu entre Modou Lo et Ama Baldé, une atmosphère de calme prévaut dans le fief du chef de fil de Rock Énergie. Les supporters de Modou Lo, rencontrés près de son domicile, expriment une confiance inébranlable en leur lutteur, qu'ils estiment plus fort et mieux préparé que son adversaire. Tout en soutenant Modou Lo, ils appellent également à l'esprit sportif et au fair play, soulignant l'importance de la lutte sénégalaise en tant que tradition empreinte de respect et de valeurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager