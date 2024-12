Avec 80 à 100 GIE et PME: Le Made in Senegal se prépare pour l'Expo 2025 au Japon Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 09:31 | | 0 commentaire(s)| Dans le but de renforcer et de dynamiser le secteur privé national, le "Made in Senegal" sera bien présent à l'Expo 2025 de Japon. Serigne Guèye Diop, le ministre de l’Économie et de l’Industrie, prévoit d'y emmener au moins 80 à 100 GIE et PME, afin de mettre en valeur le savoir-faire sénégalais sur la scène internationale. Le ministre a donc invité l'ASEPEX (Agence sénégalaise de la promotion des exportations), à poursuivre le travail déjà entamé.



Serigne Gueye Diop s’est exprimé hier à l’occasion de la journée nationale du Sénégal dans le cadre des activités de la 32e FIDAK au CICES, où il a effectué une visite des stands.



Le voici au micro de Al Amine SENGHOR et Aita Ndoye….





