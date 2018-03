Avec Les Félicitations Du Jury : Le Recteur promet de saisir les autorités de L'État devant le Déficit qui Persiste

Cheikh Oumar Anne n'est pas encore sorti de l'auberge, si l'on ose dire : malgré les félicitations reçues le 22 mars dernier à l'issue du Conseil d'Administration du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (Coud), le directeur général n'en mène pas large ; sa structure est déficitaire et la situation a empiré en 2017 quand le Coud n'a pas pu bénéficier des retombées issues de la Loi de Finances rectificative (1,3 milliard) comme cela en était le cas les années précédentes.

L'exposé du directeur général fait au conseil sur la situation budgétaire et la gestion de la trésorerie a démontré que le Coud est déficitaire avec sa subvention initiale de 15 milliards Cfa. Dans la réalité, la répartition entre la restauration (12 à 14 milliards), le salaire du personne permanent et temporaire (6,5 milliards), l'entretien des pavillons et de la Cité universitaire (3 milliards) laisse apparaître un gap de 9 milliards comblé généralement par un appui budgétaire de l'État lors du vote de la Loi de Finances rectificative...qui a fait défaut en 2017. Résultat des courses : les Petites et moyens entreprises agrées au Coud ont souffert avec des arriérés non encore totalement épongés.

Or, le Coud est la quatrième ville du pays en termes de population et de repas servis en dehors de Dakar, Pikine et Touba. Par exemple, le Coud sert bon an mal an 25 millions de repas, avec quelques fois des pics mensuels de 3 millions. Avec le soutien apporté aux étudiants et au personnel du Coud lors de manifestations et cérémonies clairement identifiées et dont le maintien est souhaité au nom d'une paix sociale que l'on n'avait encore jamais eue au Campus, le budget idéal avoisinerait les 32 milliards.

Les documents présentés et validés à l'unanimité au Conseil d'administration ont valu des félicitations de tous les intervenants à l'endroit du directeur général. Syndicats, personnel, délégués des Amicales, les chefs d'établissements e det facultés et le recteur président du Conseil se sont réjouis des résultats obtenus par le directeur du Coud et qui se déclinent en une paix sociale sur le campus, la promotion et la gestion de projets dans la restauration et l'hébergement des étudiants, le soutien dans la gestion de la vie sociale sur le campus.