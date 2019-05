Avec ces astuces, vous pourrez grignoter sans avoir peur de grossir !

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Que ce soit pour se distraire d’une envie gourmande ou pour satisfaire une vraie sensation de faim en s’assurant qu’elle ne revienne pas de sitôt, toutes les techniques sont dans notre classement d’astuces vous pourrez grignoter “au calme” sans grossir !



Boire BEAUCOUP d’eau

En remplissant l’estomac, l’eau donne l’impression d’être rassasié. Le tout est de boire régulièrement dans la journée : cela diminue la faim sur longue durée. Vous pouvez ajouter un peu de citron dans l’eau, c’est sans calories et revigorant.



Prendre un petit déjeuner équilibré

Les aliments suivants pouvant être consommés au cours du petit déjeuner et permettre une limitation du petit creux de la fin de matinée sont les produits laitiers, lait, fromage blanc ou yaourt, les fruits ou jus de fruit, une tranche de jambon, et du thé ou du café ou du ainsi que du pain ou des céréales et des matières grasses en quantité modérée, comme le beurre ou la margarine. Prendre plutôt du café ou du thé, en limitant la consommation de sucre. Le Lait, yaourt, fromage blanc ou du fromage sont conseillés.



Manger lentement

Si on prend son temps pour manger, on donne au corps la chance de capter le signal de satiété que nous envoie le cerveau. On dit que ce signal met de 15 à 20 minutes à se manifester. Selon des études récentes, manger vite double les risques d’obésité.



Prendre des fruits en cas d’envie

Les fruits vont permettront de calmer votre faim. Mais attention à certains fruits comme la banane qui sont beaucoup caloriques. Vous pourrez consommer à volonté des pommes et des pamplemousses. La pomme est un très bon coupe-faim par exemple. Elle contient peu de calories et gonfle dans l’estomac créant une sensation de satiété. Le pamplemousse vous Pour varier les plaisirs, sachez que le pamplemousse a les mêmes qualités, tout comme les légumes crus.



Prendre un chewing-gum en attendant le repas

Le chewing-gum permettrait de repousser la sensation de faim après le repas et de réduire la charge calorique de la collation suivante. Par ailleurs, si l’on mâche un chewing-gum après le repas, on a ensuite moins envie de sucré.



Se brosser les dents

Ça n’a l’air de rien, mais se brosser les dents après le repas envoie un signal au cerveau indiquant que le repas est terminé.













ayanawebzine.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos