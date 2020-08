Avec la nouvelle gamme de forfaits mise sur le marché: Sonatel Orange poursuit sa politique de baisse continue sur ses tarifs Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 21:01 commentaire(s)| Sonatel Orange poursuit depuis plusieurs années une politique de baisse continue sur ses tarifs. Avec la nouvelle gamme de forfaits mise sur le marché le 22 juillet, Sonatel Orange n’a pas dérogé à cette politique conformément à son engagement de faciliter la vie des Sénégalais dans le domaine du numérique et d’accompagner l’Etat du Sénégal dans son plan PSE et particulièrement sur le volet Sénégal numérique 2025.

En effet, les nouveaux forfaits qui viennent d’être lancés sur le marché sont synonymes de baisse tarifaire pour 91% des clients qui utilisent le réseau de Orange pour leurs besoins quotidiens en voix et internet mobile. Les 8,3% de nos clients qui souscrivent à nos offres wotel ne subissent aucun changement et avaient déjà obtenu une baisse de prix au début de la crise Covid-19.

Deux offres de la nouvelle gamme ILLIMIX ont suscité quelques incompréhensions à savoir les 2 forfaits ILLIMIX MOIS 4500F et 7500F considérés comme des hausses tarifaires par rapport aux anciens forfaits mois 1900F et 5900F. A travers ce communiqué, Sonatel Orange apporte quelques précisions pour lever l’équivoque et montrer que la nouvelle gamme forfaits ILLIMIX s’inscrit plutôt dans une volonté de soulager le budget quotidien des Sénégalais tenant compte du contexte COVID 19 particulièrement dur et toujours en cours.



Pour une meilleure compréhension de la nouvelle gamme de forfaits Orange



La nouvelle gamme lancée le 22 juillet sur le marché grand public est composée des offres ci-dessous :





La particularité de cette nouvelle gamme est liée à l’introduction de 2 forfaits SEMAINE à 1300F (valables 7 jours) qui n’existaient pas dans l’ancienne gamme. De même, un nouveau forfait SEMAINE a été créé sur la formule Kirène Avec Orange accessible à 690F seulement.

La grande nouveauté est liée à la possibilité désormais de combiner les ILLIMIX entre eux pour cumuler les avantages et se retrouver avec la validité la plus avantageuse. Cette innovation de taille permettra aux clients de bénéficier de volumes d’appels ou internet plus importants et à moindre coût par rapport à l’ancienne gamme. Ci-dessous quelques exemples illustratifs :



 Cas des clients qui souscrivent au forfait ILLIMIX jour 500F



Plus de 60% des souscriptions d’illimix se font sur cette offre que les clients ont toujours plébiscité en raison de son prix abordable avec un débours adapté au pouvoir d’achat de chacun. Pour cette offre, le prix de 500F n’a pas changé par rapport à l’ancienne gamme ILLIMIX mais nous avons augmenté le volume d’Internet qui est passé de 200Mo à 300Mo soit +100Mo Internet. C’est donc une baisse de -33% du prix de l’internet qui a ainsi été apportée à plus de 60% de nos clients fidèles à cette offre.



 Cas des clients qui souscrivaient à offre ILLIMIX 1000F retirée du catalogue :



Ces clients déboursaient 1000F par jour pour acheter un forfait qui expire après seulement 24H. Avec les nouveaux forfaits ILLIMIX SEMAINE 1300F, le client bénéficie désormais de minutes d’appels et de Mo Internet valables 1 semaine soit 7 jours au lieu de 1 jour (24H). En terme de budget, cela revient pour le client à 1300F par semaine soit 185F/ jour) au lieu de 1000F/ jour , sans oublier que leur dotation en volume d’internet passe de 500Mo à 2,5Go !

Dans ce cas également, c’est bien une baisse de prix qui a été apportée par Orange et non une hausse tarifaire.



 Cas des clients qui souscrivaient à l’offre ILLIMIX MOIS 5900F :



La nouvelle gamme illimix permet une combinaison de plusieurs ILLIMIX avec des validités différentes pour bénéficier de la validité la plus avantageuse. Ainsi, le client qui souscrivait à l’offre ILLIMIX MOIS 5900F peut retrouver les mêmes avantages qu’avant en combinant à sa guise les forfaits illimix semaine 1300F et illimix mois 4500F. Il se retrouve ainsi avec un budget qui baisse de 5900F à 5200F soit -700F (en souscrivant par exemple à 4 fois ILLIMIX SEM 1300F) ou qui baisse de 5900F à 5800F soit -100F (en combinant ILLIMIX MOIS 4500F avec Illimix semaine 1300F pour une validité de 30 jours). Une communication pédagogique sera déployée dans les jours à venir pour mieux accompagner les clients dans cette nouvelle façon de consommer qui leur permet de mieux optimiser leur budget tout en profitant du seul réseau 4,5G au Sénégal



 Cas des clients qui souscrivaient à l’offre ILLIMIX MOIS 1900F :



Le client qui souscrivait à l’offre ILLIMIX MOIS 1900F pour bénéficier de 200minutes d’appels et 2Go peut retrouver quasiment la même offre sur notre catalogue KIRENE AVEC ORANGE à seulement 1690F (soit -210F par rapport au prix de l’illimix 1900) avec presque le même contenu en minutes d’appels (180 min) et le même contenu en volume Internet (2Go). Pour ce client également il s’agit bien d’une baisse relative de tarif et non d’une hausse. Ce même client peut également souscrire sur la formule Kirène Avec Orange à la nouvelle offre MIXEL 690F valable 7 jours.



Près de 30% de nos clients sont sur cette offre KIRENE AVEC ORANGE et sont très satisfaits des nouvelles offres forfaits qui constituent toutes des améliorations en termes de prix et de contenus, tout en bénéficiant de la qualité du réseau et du Service clients Orange.



Baisse des prix de l’internet mobile : engagement tenu dans le cadre de la stratégie SN2025 du plan Sénégal Emergent !



En février 2017, le premier acte de révolution numérique a ouvert la voie à la démocratisation de l’Internet Mobile au Sénégal en renforçant le réseau 3G/4G tout en baissant les prix de l’internet mobile. Cette révolution est devenue aussi une réalité dans la vie des maisons et des entreprises sénégalaises grâce à la Flybox qui permet de se connecter partout dans le pays et avec l’arrivée de la Fibre pour la première fois au Sénégal.



Dès janvier 2018, l’acte 2 accélère encore le mouvement avec la multiplication des zones 4G et l’arrivée de la 4G+ (4 fois plus rapide que la 4G !).



Fin 2018, l’acte 3 lance de nouvelles offres qui permettent aux Sénégalais de profiter en abondance de leurs connexions avec des baisses de prix très importantes sur l’internet mobile et sur l’internet fixe.



6 mois plus tard, l’acte 4 est lancé avec une ambition très claire : permettre à tous de se connecter en wifi à la maison et en entreprise avec une expérience optimale.



Fin 2019, l’acte 5 a focalisé à nouveau nos efforts sur le réseau mobile pour que la 4G+ soit disponible dans toutes les capitales régionales du Sénégal à des tarifs de plus en plus accessibles.



En 4 ans, les prix de l’Internet Mobile ont baissé au fil des 5 actes de - 70% et ceux de l’internet fixe de 83% !



Et notre réseau continue d’avancer là où ça compte pour les sénégalais ! Grâce à nos investissements, 7 Millions de clients au Sénégal dont 2,1 Millions de clients 4G se connectent aujourd’hui à l’internet haut et très haut débit grâce au réseau Orange.







CONTACTS PRESSE :

ServicePresse.Sonatel@orange-sonatel.com



Cheikh Diallo

Tél. 33 839 13 88 (bureau)/ 77 529 82 79 (mobile)

E-mail : e-mail : cheikh.diallo@orange-sonatel.com



Suivez nous sur : www.sonatel.com







Accueil Envoyer à un ami Partager