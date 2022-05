Avec le 5-90 et Sen Loto: La Lonase diversifie ses offres aux parieurs et enrichit son Jackpot Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 18:23 | | 0 commentaire(s)| La Lonase diversifie ses offres aux parieurs et enrichit son Jackpot. Elle a lancé le 5-90 à Pikine qui fait beaucoup de millionnaires ces 5 dernières années. La semaine passée, 3 chèques d’un montant de plus de 100 millions de FCfa ont été remis à des gagnants. Le 5-90 avec 4 tirages par jour, permet de choisir 5 numéros sur 90. Et pour Loto Jackpot, il y a un tirage par jour. Avec cette dernière offre, les gains sont, peut-être, moins importants. Mais, elle donne la possibilité au parieur de gagner 4 fois dans la journée.

Mention spéciale a été décernée à la Direction marketing et commerciale. Il a été indiqué que ce lancement décentralisé est un signal fort pour le développement de la Lonase. Ce lancement du Sen Loto Jackpot et de 5-90 reste un complet de la gamme des offres. Il s’agit d’un produit Loto qui permet avec un pari modeste de 100 FCfa de gagner plusieurs fois.



La Lonase a cru bon de descendre à un niveau plus bas pour permettre d’avoir des gains intermédiaire. La Côte d’Ivoire avec ce produit réalise 850 millions de FCfa/Jour.



Et, il a été exhorté à ce que ce produit puisse faire des forces de vente pour dépasser les autres pays. Les vendeurs sont appelés à surpasser les limites pour atteindre toutes les cibles de la populations.

Accueil Envoyer à un ami Partager