Avis de décès : M. Amadou Yaya Wane rappelé à DIEU ce Jeudi 29 Août 2024 à Dakar.

Feu Yaya Hamet Wane



Mme Wane Fatimata Ba, Mère Du Défunt



Mme Wane Aissata Sada



Mme Wane Oumoul Khairy Agne



M. Mamadou Abass Ba, Oncle Du Défunt



Ba Oumar Abass Wane



Colonel Birane Abdoul Wane



M. Mamadou Yaya Wane



M. Ibrahima Yaya Wane



M. Hamet Yaya Wane



Mme Athia Yaya Wane



M. Mahi Yaya Wane



M. Abasse Yaya Wane

Et Leurs Frères Et Sœurs



Famille Wane Et Alliés



ont le regret et la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, neveu et frère :

M. Amadou Yaya Wane survenu le Jeudi 29 Août 2024 à Dakar.



La levée du corps est prévue le vendredi 30 Août 2024 à 14h à la mosquée Mouride des Parcelles Assainies à côté de la maison sise à Unité 13 - Lot 160 (Cours Privés Djinda Thiam).



- Nous appartenons à Allah et vers Allah le Miséricordieux nous retournerons

- Qu'Allah lui pardonne tous ses péchés et l’accueille dans son paradis Firdaws par la grâce de Son Envoyé Muhammad SAWS. Amine 🙏



Ne l'oubliez pas dans vos prières (Fatiha + 11 Likhlass)