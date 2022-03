Awa Nar Fall: " Mes Rollers ont jeûné pendant 15 jours, on a gagné la Coupe du monde au finish" Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 14:58 | | 0 commentaire(s)| Awa Nar Fall, présidente de la Fédération sénégalaise de Roller-Skateboard peut être apparentée à "Mère Thérésa" dans la peau d'une amazone. De visu, l'on sent le caractère trempé de cette dame qui n'a pas froid aux yeux et qui encourage les Lions à gagner la Coupe du monde comme elle l'a fait avec sa fédération. "J'ai sorti certains talibés de la rue et lancé des jeunes comme Pape Matar Sonko, Armand Ndiaye, Oumou Sow, Mbathio Ndiaye ,entre autres", a-t-elle fait savoir. A l'occasion du 8 Mars, elle est catégorique: "Que les hommes soient tolérants et acceptent d'accompagner les femmes car elles sont indispensables dans la société. Et mon vœu est qu'une femme dirige l'Assemblée nationale", argumente la lionne du Roller. Quid du sacre mondial ? "J'ai obligé mes rollers à jeûner pendant 15 jours car on n'avait pas les moyens. Nous sommes partis dans de très difficiles conditions, mais au final, on a été sacrés champions du monde avec des records à la pelle", déclare t-elle.



