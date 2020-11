Awa Ndiaye Diop Marigo: "Les mesures-barrières ont été respectées dans l’ensemble des écoles et les élèves assez sensibilisés" Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 10:48 | | 0 commentaire(s)| Awa Ndiaye Diop Marigo, adjointe au gouverneur de Louga et son équipe, ont effectué une visite dans les établissements afin de s’assurer de la reprise effective des cours mais aussi, pour vérifier si les mesures-barrières prescrites ont été respectées. Selon elle, ils ont pu constater que les mesures-barrières ont été respectées dans l’ensemble des écoles et les élèves assez sensibilisés.



