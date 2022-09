Axe Dakar-Tivaouane-Saint-Louis : Après recensement, les Impactés réclament des Indemnisations

Très remontées contre les autorités en charge du dédommagement et de l’ indemnisation, les populations impactées par les prochains travaux de l'autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis sont sorties dans la rue pour manifester leur mécontentement et alerter les autorités étatiques. Ces impactés souhaitent aujourd’hui, l’arbitrage du chef de l’ Etat sur ce tronçon qui, selon eux, aura des conséquences désastreuses sur leur environnement. Et sur ce, ils réclament des indemnités pour ces familles qui sont en train de se disloquer du jour au lendemain.



Adama Sall (Saint-Louis)