Axe Linguère-Matam : Un accident de la circulation fait 2 morts

La route vient encore de tuer. C’est un accident d’une rare violence qui s’est produit le dimanche matin vers midi , sur l’axe Linguère-Matam à hauteur du village de Loumbel Lana dans la commune de Barkédji sur la route nationale N3. Il s’agit d’un véhicule L200, immatriculé DK 3345AM, qui après dérapage , a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans les herbes .Le bilan est lourd , deux morts dont le chauffeur sur le coup et un passager en cours d’évacuation . Les deux blessés , dans un etat critique, reçoivent des soins intensifs à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. Les dépouilles mortelles du chauffeur Y. Bathily, âgé de 30 ans et du passager D.Traoré sont à la morgue de l’hôpital Maguette Lo de Linguère. Sur ordre du procureur de Louga , elles seront remises aux proches parents pour leur inhumation . Une enquête est ouverte pour élucider les causes réelles de cet accident mortel , éniéme du genre sur l’axe Linguère-Matam.

Masse Ndiaye

Source : https://lesoleil.sn/axe-linguere-matam-un-accident...