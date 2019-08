Axe Ourrossogui-Bakel : la route encore coupée, les populations déversent leur bile sur Macky Sall

Les populations qui sont restées bloquées par les eaux ont crié leur colère et déversé leur bile sur le chef de l’Etat et son régime, qu’elles accusent de n’avoir pas tenu leurs promesses de refaire ce pont, seul point de passage reliant les deux localités. S’exprimant sur la RFM, elles se disent laissées pour contre et complètement oubliées par les autorités en place.