Axe Touba-Darou Mouhty: un accident fait 1 mort et six blessés graves

Un grave accident s’est produit sur l’axe Touba-Darou Mouhty ce lundi vers 12 heures. Le bilan fait état d’un (1) mort et six (6) blessés dans un état grave. À l’origine, une collision entre un camion immatriculé LG 2177 C en provenance de Darou Mouhty et un véhicule de type sept places immatriculé LG 3106 C, en partance pour Louga.



L’accident a eu lieu au niveau d’un virage à hauteur du village de Missirah. Les éléments des sapeurs-pompiers qui se sont déployés sur les lieux, ont retrouvé le corps sans vie d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années ( 50) et six personnes grièvement blessées.



Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzaïni de Touba, par les soldats du feu. Tandis que les blessés ont été admis en urgence pour les premiers soins. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de cet accident de plus, rapporte Iradio.

