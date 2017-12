Aymerou Gningue répond à Moustapha S: "Macky Sall sera réélu en 2019 et sa réélection passera..." Après Abdou Mbow, c’est au tour d’Aymerou Gningue, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar, d’apporter la réplique à Moustapha Sy, guide moral du mouvement moustarchidine Wal Moustarchidati. Et c’est pour dire que Macky Sall sera réélu en 2019 et sa réélection passera principalement par ses réalisations.

