BAKEL / JEAN-BAPTISTE TINE ANNONCE L’ACHEMINEMENT DE VIVRES

En visite dans les villages sinistrés, le ministre de l'Intérieur a exprimé la compassion du président de la République et du gouvernement, tout en assurant que des mesures sont prises pour fournir une assistance maximale aux victimes de cette catastrophe Bakel, 14 oct (APS) – Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a annoncé, lundi, que des convois de vivres seront acheminés à Bakel, dans la région de Tambacounda (est), pour venir en aide aux populations victimes de la montée des eaux du fleuve Sénégal. ”Dès demain matin, les convois de vivres surtout d’eau potable vont arriver et seront acheminés vers les lieux où on en a vraiment besoin”, a-t-il annoncé. Jean-Baptiste Tine était lundi, à Bakel, pour exprimer la compassion du chef de l’Etat et du gouvernement aux populations des villages en proie à la crue du fleuve Sénégal. “J’étais venu leur exprimer la compassion à la fois du président de la République et de l’ensemble du gouvernement, dans ces moments difficiles et les rassurer par rapport aux dispositions prises par le gouvernement pour leur porter le maximum d’assistance possible”, a déclaré le ministre de l’Intérieur. Jean-Baptiste Tine s’exprimait à la fin de la visite qu’il a effectuée en pirogue dans les villages de Koughany, Golmy, Yafera et Aroundou, pour constater l’étendue du sinistre survenu suite au débordement des eaux du fleuve Sénégal. Le ministre de l’Intérieur était en compagnie de son homologue de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye et des représentants de plusieurs ministères. Selon M. Tine, cette assistance du gouvernement a déjà commencé dans la région de Matam depuis quelques jours et va poursuivre au niveau de Bakel. ”Les dégâts matériels sont très importants notamment sur les cultures et les habitations. Beaucoup d’habitations sont encore sous les eaux, les habitants sont soit refugiés sur les toitures des maisons soit dans d’autres maisons de leurs parents ou dans les villages avoisinants non encore impactés”, a-t-il indiqué. Le ministre s’est réjoui de n’avoir noté aucune perte en vie humaine avec les débordements et a appelé les sinistrés au calme et à la vigilance. “Je félicite les autorités administratives pour les dispositions prises dès les premières heures de cette crise. Elles ont pris en main les opérations de secours et d’assistance permettant de minimiser au maximum les conséquences de cette montée des eaux”, a-t-il salué. Source Logo: APS Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



