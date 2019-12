BANK OF AFRICA: Communiqué à l’attention de nos clients Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 12:09 commentaire(s)| BANK OF AFRICA – SENEGAL informe son aimable clientèle que les incidents techniques temporaires ayant affecté le fonctionnement des agences sont résolus.

La situation est désormais revenue à la normale. La Direction Générale de BOA-SENEGAL vous présente ses sincères excuses pour ces désagréments,

Merci pour votre compréhension, votre patience et votre fidélité.









