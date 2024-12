BARTHÉLÉMY DIAS DÉNONCE LA MORT D'UN MEMBRE DE SA SÉCURITÉ EN PRISON Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2024 à 22:42 | | 0 commentaire(s)|

Bassirou Diop faisait partie des 83 personnes arrêtées à Saint-Louis par la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), lors de la campagne électorale pour les élections législatives. Barthélémy Dias, maire de Dakar et figure de l’opposition sénégalaise, a annoncé avec émotion la mort de Bassirou Diop, membre de son équipe de sécurité. Ce dernier faisait partie des 83 personnes arrêtées à Saint-Louis par la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), lors d’opérations qualifiées de « barbares » par l’opposition. Bassirou Diop est la deuxième victime d’un épisode que Barthélémy Dias décrit comme une instrumentalisation des institutions et un acharnement contre l’opposition politique. « Ces décès symbolisent le coût humain inacceptable de la dérive autoritaire que subit notre pays », a déclaré M. Dias dans un communiqué empreint de tristesse et d’indignation. L’opposant a également fait état d’une autre perte tragique, celle du père d’un des détenus, décédé en venant assister au procès de son fils. Ce double drame illustre, selon Dias, les conséquences directes de ce qu’il qualifie de répression politique orchestrée par le régime en place. Face à cette situation, Barthélémy Dias a lancé un appel solennel pour la libération immédiate et sans condition de tous les détenus arrêtés à Saint-Louis, y compris les membres de son équipe de sécurité. Il a dénoncé les arrestations comme étant « infondées » et motivées par des objectifs politiques visant à museler l’opposition. Ces événements interviennent dans un contexte où le Sénégal est marqué par des tensions croissantes entre le pouvoir et l’opposition. Les arrestations massives et les procès controversés contribuent à alimenter un sentiment d’injustice dans une partie de la population. Dans son message, Barthélémy Dias a adressé ses condoléances aux familles endeuillées tout en appelant les citoyens épris de justice à se mobiliser pacifiquement. « Nous devons nous unir pour mettre fin à cette oppression et défendre la démocratie et la justice sociale », a-t-il conclu. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/barthelemy-dias...

