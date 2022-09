BBY Khombole: Le plaidoyer des partisans de Mamadou Lamine Gueye envers Macky Sall

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Septembre 2022 à 00:27 | | 0 commentaire(s)|

Le coordonnateur communal de BBY, Mamadou Lamine Gueye a offert trois (3) motos Jakarta aux jeunes de la localité et 32 lampadaires solaires pour les populations qui habitent dans les zones périphériques et les villages environnants. Cette initiative rentre dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage des jeunes, l'un des soubassements du Plan Sénégal Émergent du Président de la République Macky Sall. Dans sa politique sociale, il a injecté 2.650.000 F CFA pour satisfaire sa population et permettre aux jeunes d'avoir la possibilité de mener des activités génératrices de revenus. Ainsi ses partisans interpellent le Chef de l’Etat Macky Sall donner plus de responsabilités à Mamadou Lamine Gueye pour le rayonnement de la commune de Khombole.