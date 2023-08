BBY: Maodo Malick Mbaye dénonce les candidatures annoncées au sein de la coalition

Le secrétariat exécutif de l'Alliance Pour la République APR dénonce les candidatures annoncées au sein de la coalition BBY. Devant ses militants et sympathisants, le DG de l'ANAMO, par ailleurs membre du secrétariat exécutif, n'a pas raté ces leaders qui ont décidé de défier Macky Sall et leur rappelle que ces campagnes électorales au sein du parti, ne sont que «gesticulations et animations politiques et qu’elles n'ont aucune influence sur le choix auquel va procéder le Président Macky Sall.