BBY SICAP LIBERTE / Législatives 2022: Zahra Iyane Thiam appelle à l'unité et.. Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 18:12 | | 0 commentaire(s)| Le ministre Zahra Iyane Thiam invite ses camarades à suivre les directives de la conférence des leaders de Benno bokk yaakaar et à s'unir davantage pour donner au Président Macky Sall une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Ce, pour qu'ils puissent continuer à défendre l’intérêt de Dakar, et élargir les investissements.



