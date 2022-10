BBY Thiès nord: "Si Macky Sall ne fait rien, on lâche l'affaire...", menacent les responsables Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Octobre 2022 à 05:54 | | 0 commentaire(s)| Face à la presse, des responsables politiques de l’APR de la commune nord fustigent les promesses non tenues du Président Macky Sall. La liste est longue comme la réhabilitation de l’école primaire Mame Cheikh Ibra Fall, la construction d’un institut Islamique, l’assainissement, l’emploi des jeunes. Le tout avec un "manque de considération à leurs égard". A la Zone nord, le mal est profond et ces derniers interpelle directement le chef de l’Etat Macky Sall. "S'il ne fait rien, on lâche l'affaire, c'est aussi simple que cela", ont-ils menacé.





Accueil Envoyer à un ami Partager