BBY : Vers une opposition républicaine et constructive Après la défaite à l'élection présidentielle du 24 mars 2024, le Coordonnateur Dr Augustin TINE a présidé une assemblée générale dans son fief à Fandéne, conformément à la tradition post-électorale, afin d'évaluer les résultats, remercier et encourager les militants.

Lors de cette rencontre, il a été souligné la robustesse de notre démocratie et le rôle éminent joué par le Président de la Coalition BBY, Macky SALL, qui a organisé une élection libre, transparente et pacifique.



Étaient présents 300 responsables et militants, parmi lesquels 22 intervenants représentant chacun un centre de vote. Tous ont accepté la défaite et se disent prêts pour les combats futurs, après avoir félicité le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. En tout état de cause, BBY continuera de travailler pour l'intérêt général en adoptant une opposition républicaine et constructive.



À 18 h 30, un fait marquant s'est produit. C’est l'appel téléphonique de Monsieur Macky SALL, Président de la Coalition, qui a félicité le Maire Augustin TINE pour sa fidélité et son engagement à ses côtés depuis 2008.

Il a également remercié la population de Fandéne et leur a demandé de se remobiliser pour les échéances futures. L'assemblée a été marquée par des applaudissements nourris !



Reprenant la parole, Augustin TINE a remercié le Président de la Coalition pour tout ce qu'il a fait pour le pays, ainsi que les militants pour leur engagement sans faille. Des recommandations ont été faites pour une évaluation de chaque centre de vote. Le Maire a réaffirmé son engagement pour un Fandéne encore meilleur.



