BRT, Ter, VDN3 : les populations de Guédiawaye dénoncent le chevauchement des chantiers qui entrave leur mobilité Des associations pour la défense des intérêts des populations de Guédiawaye ont organisé une rencontre, hier, pour alerter sur la situation de la ville, qui selon eux, est prise dans un engrenage sans précédent, avec les travaux multiples qui touchent la localité et qui entravent la mobilité des populations de Guédiawaye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 10:19

Ils ont ainsi dénoncé le lancement des travaux du Bus Rapide Transfert (Brt), au moment où les chantiers de la VDN3 ne sont toujours pas achevés. De même que ceux du Train express régional (TER).



Aussi, mettent-ils en garde les autorités pour que les travaux du Brt respectent les délais et ne durent pas aussi longtemps que ceux de la VDN 3 et du Ter. Ils ont également appelé les autorités à prendre toutes les dispositions pour alléger au maximum, les souffrances des populations durant ces travaux.

