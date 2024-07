BRVM : 24% de variation hebdomadaire des valeurs transigées sur le marché des actions

Ces valeurs transigées se sont établies à 3,644 milliards FCFA. Par contre, au niveau du marché des obligations, la variation hebdomadaire des valeurs transigées a été très faible, se situant à -0,07% à 4,877 milliards FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est repliée de 0,25% à 8 537,227 milliards FCFA. En revanche, celle du marché obligataire connait une hausse de 3,06% à 10 529,775 milliards FCFA.



Concernant les performances hebdomadaires, la SGI Invictus place à la tête du TOP 5 le titre SAPH Côte d’Ivoire (plus 6,96% à 2 995 FCFA), suivi de Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,06% à 440 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 7 800 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 2 080 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 3,79% à 2 190 FCFA).



Au niveau du Flop 5 NEI CEDA Côte d’Ivoire vient en tête (moins 8,88% à 770 FCFA), Oragroup Togo (moins 8,16% à 1 800 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (moins 8,00% à 9 200 FCFA), Total Sénégal (moins 7,95% à 2 200 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (moins 6,60% à 7 000 FCFA).



Invictus souligne dans sa revue une hausse des trois indices phares de la BRVM. Le BRVM Prestige vient en tête avec une variation hebdomadaire de +1,24% à 108,08 points, suivi du BRVM 30 avec +1,15% à 113,94 points et du BRVM composite avec +1,07% à 228,27 points.





Au terme de la semaine du premier au 5 juillet 2024, les valeurs transigées sur le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une variation de 24% selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée éditée par la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI)Invictus Capital & Finance basée à Dakar.

