BRVM : Admission à la cote de nouvelles actions issues d’augmentation de capital de BOA Sénégal, Burkina et Mali.

Les premières admissions programmées le 12 novembre 2024 seront les actions de BOA Mali et BOA Burkina Faso. Pour BOA Mali, il s’agit de 9 150 000 actions issues de l’augmentation de capital par incorporation de réserves et de primes avec émissions d’actions gratuites décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 13 août 2024. Le capital social de la banque avait ainsi été porté à 27,450 milliards FCFA.



Concernant BOA Burkina Faso, il s’agit de 22 millions d’actions issues de l’augmentation de capital par incorporation de réserves et de primes avec émissions d’actions gratuites décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 13 août 2024. Cette augmentation avait porté le capital de BOA Burkina Faso à 44 milliards FCFA.



Quant à BOA Sénégal, l’admission de ses nouvelles actions aura lieu le 13 novembre 2024. Il s’agit de 12 millions d’actions issues de l’augmentation de capital par incorporation de réserves avec émissions d’actions gratuites décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 16 août 2024. Ce qui avait pour conséquence de porter à 36 milliards FCFA le capital de cet établissement bancaire.

