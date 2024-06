BRVM Awards 2024 : Invictus Capital & Finance et KF Titrisation relèvent l’importance de la digitalisation de leurs services

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2024 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Organisé sur deux journées scientifiques, cet évènement a pris fin après une série de panels et de tables rondes autour de la thématique « La technologie au cœur des marchés financiers : quels enjeux pour l’actionnariat populaire ».



Invictus Capital & Finance et KF Titrisation ont participé aux discussions notamment lors de la seconde journée particulièrement à la dernière table ronde qui avait pour thème « Accroissement de la demande sur le marché financier régional : l’usage de la digitalisation pour la conquête des investisseurs particuliers » à travers l’intervention de Madame Seynabou Fall TOURE (Directrice Marché des Capitaux de Invictus Capital & Finance) et celle de Madame Alyma AMAR (Responsable des Opérations à KF Titrisation).



L’occasion a été saisie par elles pour exprimer l’importance de la digitalisation dans les activités réglementées de leurs structures respectives. D’après les propos de Madame TOURE, « plus l’investisseur est autonome, plus il est maître de son épargne. D’où l’importance de la digitalisation pour une Société de Gestion et d’Intermédiation dans la gestion de sa relation avec ses clients ».

KF Titrisation s’est inscrit dans le même canevas de digitalisation. Aux dires de sa Responsable des Opérations, « La digitalisation est un impératif pour adresser des préoccupations internes et externes liées à la gestion des Fonds Communs de Titrisation de Créances ». Le recours aux outils digitaux permet à l’entreprise de suivre la trésorerie des fonds qu’elle gère et de s’assurer du respect de ses obligations de reporting réguliers.



À noter que KF Titrisation est une Société de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances. Elle intervient sur toute la chaîne de valeurs de la titrisation : conseil financier, structuration, montage, gestion de fonds, etc.

S’agissant de Invictus Capital & Finance, ses activités tournent autour de l’intermédiation boursière, les levées de fonds, le conseil et l’ingénierie financière. En 2023, elle a été classée, par la BRVM, 4e SGI de l’UMOA (Union Monétaire Ouest-Africaine) en termes de volume de transactions et 2e rang en termes de portefeuille en conservation au Sénégal.

OSSÈNE OUATTARA









Source : Le rideau est tombé sur la 5e édition des BRVM Awards, dans la soirée du vendredi 7 juin 2024, avec la remise des trophées aux lauréats. Cette édition a vu entre autres l’Etat du Sénégal primé en qualité d’Emetteur Obligataire de l’année. Une distinction qui fait suite à son retour sur le Marché Financier Régional à travers des structurations innovantes et des produits attractifs.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Awards-2024-Invictus-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook