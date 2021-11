BRVM : Baisse de 10 800 FCFA du cours de l’action Solibra ce 23 novembre 2021

Ce cours est en effet passé de 149 800 FCFA la veille à 139 000 FCFA ce mardi 23 novembre 2021, soit un repli de 7,21%. Solibra occupe ainsi la tête du Flop 5 des plus fortes baisses de cours. Cette valeur est respectivement suivie par les titres SICOR Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 5 800 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 3,47% à 695 FCFA), BOA Mali (moins 3,34% à 1 590 FCFA) et Safca Côte d’Ivoire (moins 2,91% à 500 FCFA).



TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (plus 6,36% à 2 340 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire (plus 6,17% à 1 290 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 5,76% à 4 495 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,99% à 1 895 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 615 FCFA).



La valeur totale des transactions enregistrée ce mardi 23 novembre 2021 est de 1,019 milliard de FCFA contre 701,276 millions de FCFA la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 4,762 milliards de FCFA, passant de 5810,794 milliards de FCFA la veille à 5815,556 milliards de FCFA ce mardi 23 novembre 2021.

Quant à la capitalisation des obligations, elle a enregistré une forte hausse de 165,32 milliards de FCFA à 7336,867 milliards de FCFA contre 7171,547 milliards de FCFA la veille.



Du côté des deux indices de la Bourse, on note une progression. L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) est ainsi en hausse de 0,83% à 147,55 points contre 146,34 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a connu une hausse de 0,08% à 193,31 points contre 193,15 points la veille.



