BRVM : Baisse de 7,709 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 6 février 2024.

Cette capitalisation est passée de 7731,225 milliards de FCFA la veille à 7 723,516 milliards de FCFA ce 6 février 2024. Ce repli est en lien avec celui de l’indice Composite (indice général de la Bourse) qui a cédé 0,10% à 207,61 points contre 207,81 points la veille.

De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), a enregistré une baisse de 0,12% à 104,06 points contre 104,18 points la veille.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte régression avec 0,18% à 96,66 points contre 96,49 points précédemment.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle se situe au-dessous des 10 200 milliards, s’établissant à 10 198,223 milliards de FCFA contre 10 200,284 milliards de FCFA le lundi 5 février 2024.



La valeur des transactions est remontée d’un cran, se situant à 537,577 millions de FCFA contre 380,196 millions de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 050 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 4,74% à 2 100 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 6 200 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,92% à 530 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 1,75% à 5 800 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d’Ivoire (moins 7,38% à 6 150 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,35% à 590 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 840 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,31% à 1 130 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 1,18% à 1 680 FCFA).

Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 7,709 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 6 février 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-7709-millia...