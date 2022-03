BRVM : Baisse généralisée des indicateurs clés de la Bourse ce 28 mars 2022

L’indice BRVM 10 enregistré une baissé de 1,10% à 165,96 points contre 167,81 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Composite a enregistré un repli de 0,80% à 218,18 points contre 219,93 points la veille.



De même, on note une baisse de 52,57 milliards au niveau de la capitalisation boursière du marché des actions qui se situé à 6567,849 milliards de FCFA contre 6620,419 milliards de FCFA le vendredi 25 mars 2022.





Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle a aussi terminé la séance de cotation avec une baisse de 4,053 milliards, en s’établissant à 7658,317 milliards de FCFA contre 7662,370 milliards de FCFA la veille.





La valeur des transactions s’est inscrite dans la même dynamique baissière, s’établissant à 219,322 millions de FCFA contre 2,579 milliards de FCFA a veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 1 880 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 850 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 6 400 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,58% à 5 490 FCFA) et BOA Mali (plus 1,43% à 1 420 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 7,59% à 6 475 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 1 350 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 2,93% à 13 105 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 2,48% à 15 505 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,93% à 5 835 FCFA).



Oumar Nourou

La séance de cotation du lundi 28 mars 2022 a été marquée par une baisse généralisée des indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-generalisee-de...