BRVM : Consolidation de la dynamique haussière de la capitalisation du marché des actions

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Une augmentation de 18,037 milliards FCFA a été en effet relevée au niveau de cette capitalisation avec un volume qui se situe à 5 378,590 milliards FCFA contre 5 360,553 milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est, a contrario, dans une logique baissière, enregistré un repli de 3,909 milliards FCFA à 7094,577 milliards FCFA contre 7098,486 milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions est en forte hausse, s’établissant à 3,837 milliards FCFA contre 1,336 milliard FCFA millions FCFA la veille.



Les indices sont de nouveau en embellie. L’indice BRVM 10 a ainsi gagné 0,51% à 140,36 points contre 139,65 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,34% à 178,72 contre 178,12 points la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 4 755 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 6,48% à 6 495 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 6,30% à 675 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 6,14% à 2 075 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 5,60% à 4 995 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,34% à 98 600 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,53% à 820 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,96% à 2 250 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,84% à 1 865 FCFA) et BOA Benin (moins 1,74% à 4 510 FCFA).

Oumar Nourou





Source : La hausse de 12,758 milliards FCFA notée le mardi 14 septembre 2021 au niveau de la capitalisation boursière du marché des actions, s’est consolidée ce mercredi 15 septembre 2021 au terme de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Consolidation-de-la-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos