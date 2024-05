BRVM : Evolutions positives de toutes les activités du marché en fin de semaine.

La valeur des transactions s’est ainsi maintenue au-dessus du milliard de FCFA, s’établissant à 1,465 milliard de FCFA contre 1,018 milliards de FCFA la veille.



De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 101,511 milliards, se situant à 8 381,544 milliards de FCFA contre 8 280,033 milliards de FCFA le jeudi 30 mai 2024.



Celle du marché obligataire est dans la même dynamique, passant de 10 293,099 milliards FCFA la veille à 10 307,734 milliards FCFA ce vendredi 31 mai 2024, soit une hausse de 14,635 milliards.



Les trois indices phares ont renoué avec la hausse. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a gagné 1,22% à 225,29 points contre 222,57 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré aussi une augmentation de 1,14% à 112,82 points contre 111,55 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige est également en progression de 1,12% à 105,75 points contre 104,58 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 6 450 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 8 605 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,51% à 1 800 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 5,44% à 775 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 4,25% à 2 085 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 975 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 375 FCFA), Total Sénégal (moins 2,22% à 2 200 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 500 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (moins 1,27% à 780 FCFA).



Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 31 mai 2024, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes enregistré des évolutions positives.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Evolutions-positives-...