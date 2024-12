BRVM : Faibles performances des titres du Top5 du marché des actions ce jeudi 19 décembre 2024.

Contrairement à la séance de la veille où ces performances se situaient entre 6,19% ET 5,58%, elles oscillent entre 3,53% et 1,08% ce jeudi 19 décembre 2024. La tête du Top 5 est ainsi occupée par VIVO Energy Côte d’Ivoire (plus 3,53% à 880 FCFA) suivie respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 2,27% à 2 250 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 1,72% à 17 400 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 1,31% à 1 160 FCFA) et Total Cote d’ivoire (plus 1,08% à 2 340 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Cote d’ivoire (moins 7,00% à 465 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,00% à 940 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 4,05% à 1 775 FCFA), Loterie Nationale du Benin (moins 4,02% à 4 895 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,73% à 775 FCFA).



La valeur totale des transactions, est passée de 1,768 milliard FCFA la veille à 1,196 milliard FCFA ce jeudi 19 décembre 2024.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 13,35 milliards FCFA, passant de10 004,023 milliards FCFA la veille à 10 017,373 milliards FCFA ce jeudi 19 décembre 2024.



Celle du marché obligataire est en hausse de 2,49 milliards, se situant à 10 329,507 milliards FCFA contre 10 327,017 milliards la veille.



L’indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,13% à 274,34 points contre 273,98 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a progressé de 0,21% à 137,48 points contre 137,19 points précédemment.



Pour ce qui est de l’indice BRVM Prestige, il s’est replié de 0,15% à 112,02 points contre 112,19 points la veille.



