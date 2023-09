BRVM : Hausse de 19,106 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 6 septembre 2023.

Cette capitalisation s’est établie à 7865,848 milliards FCFA contre 7846,742 milliards de FCFA la veille. Cette hausse est consécutive à celle des indices notamment l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse). Celui-ci affiche en effet une progression de 0,24% à 211,43 points contre 210,92 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), connait une hausse de 0,27% à 106,12 points contre 105,83 points la veille.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) affiche la plus forte hausse avec 1,25% à 104,03 points contre 102,75 points la veille.





La capitalisation du marché obligataire est toujours dans une logique baissière, passant de 10 095,843 milliards de FCFA la veille à 10 092,837 milliards de FCFA ce mercredi 6 septembre 2023 (-3,006 milliards).



La valeur des transactions a rebondi à 1,326 milliard de FCFA contre 215,680 millions de FCFA le mardi 5 septembre 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 5,56% à 19 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 3,39% à 6 100 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 1,98% à 5 400 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 1,67% à 6 100 FCFA) et BOA Sénégal (plus 1,64% à 3 100 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Burkina Faso (moins 6,47% à 6 500 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 5,74% à 575 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 4,15% à 1 850 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 2,90% à 6 700 FCFA) et BOA Mali (moins 1,03% à 1 435 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-19106-milli...