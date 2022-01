BRVM : Hausse de 38,21 milliards FCFA de la capitalisation des actions

Cette capitalisation s’est établie à 6096,919 milliards de FCFA contre 6058,709 milliards de FCFA la veille. Cette embellie a eu lieu grâce à celle de l’indice composite. Celui-ci a enregistré une hausse de 0,63% à 202,54 points contre 201,27 points précédemment.



Il en est de même de l’indice BRVM 10 qui a enregistré une hausse de 0,61% à 153,83 points contre 152,90 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est toujours en baisse de 18,341 milliards, à 7250,528 milliards de FCFA contre 7268,869 milliards de FCFA la veille.



La valeur totale des transactions à fait un plongeon par rapport à la séance de la veille, s’élevant à 525,874 millions de FCFA contre 2,334 milliards de FCFA précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,23% à 2 150 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,22% à 965 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,38% à 2 500 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 5,71% à 925 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 5,64% à 7 300 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Crown Côte d’Ivoire (moins 4,29% à 670 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 3,18% à 1 675 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,86% à 1 700 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 1,64% à 6 000 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (moins 1,18% à 5 430 FCFA).

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-3821-millia...