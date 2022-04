BRVM : Hausse de près de 30 milliards FCfa de la capitalisation des actions

Cette capitalisation s’est établie à 6642,819 milliards de FCFA contre 6612,849 milliards de FCFA la veille.



Quant à celle du marché obligataire, elle a enregistré une baisse de 14,853 milliards, à 7730,363 milliards de FCFA contre 7745,216 milliards de FCFA le vendredi 22 avril 2022.



La valeur totale des transactions s’est légèrement rehaussée, s’établissant à 809,314 millions de FCFA contre 711,418 milliards de FCFA la veille.



Les indices ont renoué avec l’embellie. L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,46% à 220,68 points contre 219,68 points la veille. L’indice BRVM 10 a aussi progressé de 0,24% à 168,71 points contre 168,31 points précédemment.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 6 440 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,67% à 4 000 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 5,16% à 163 000 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (plus 5,05% à 10 300 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 6 300FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 6 475 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 7 865 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 1 675 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 6,31% à 1 485 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 6,00% à 7 515FCFA).



Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au terme de la séance de cotation de ce lundi 25 avril 2022.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-pres-de-30-...