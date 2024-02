BRVM : Hausse hebdomadaire de 33% des valeurs transigées du marché des actions.

Ces valeurs transigées se sont établies à 1,266 milliard de FCFA là où celles du marché obligataire se situent à 995,711 millions de FCFA, soit une régression de 39,82%.



Selon la SGI INVICTUS Capital et Finance, La capitalisation boursière du marché des actions connait un léger repli hebdomadaire de 0,01% durant la période sous revue à 7 733,833 milliards de FCFA. Une baisse plus corsée de 0,15% est relevée au niveau de la capitalisation du marché des obligations à 10 200,284 milliards de FCFA.



Les trois indices phares de la BRVM ont tous connu une variation négative au terme de la semaine sous revue. C’est ainsi que le BRVM Composite de retrouve avec -0,01% à 207,88 points. Le BRVM 30 enregistre -0,11% de variation à 104,29 points et le BRVM Prestige -1,09% à 96,75 points.



Au niveau des indices sectoriels, seuls trois d’entre eux ont une variation positive durant la semaine du 29 janvier au 2 février 2024. Il s’agit des indices BRVM Transport (+4,54% à 357,22 points, BRVM Industrie (+0,73% à 101,27 points) et BRVM Services Publics (0,32% à 513,42 points).



Le reste des indices a enregistré des baisses avec des degrés variables. Selon INVICTUS Capital et Finance l’indice Autres Secteurs connait la plus forte variation avec -2,83% à 1061,14 points, suivi des indices BRVM Finances (-0,62% à 83,85 points), BRVM Agriculture (-0,61% à 157,09 points) et BRVM Distribution (-0,29% à 311,62 points).



Le top 5 des meilleures performances hebdomadaires est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (+13,92% à 2 005 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (+7,50% à 3 655 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (+5,88% à 630 FCFA), Oragroup Togo (+3,33% à 2 325 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (+3,13% à 2 325 FCFA).



En revanche, le flop 5 des mauvaises performances hebdomadaires est occupé par les titres BOA Niger (-10,98% à 4 700 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (-7,14% à 1 300 FCFA), Total Côte d’Ivoire (-5,83% à 1 695 FCFA), Onatel Burkina Faso (-5,70% à 2 150 FCFA) et BOA Mali (-5,45% à 1 300 FCFA).



